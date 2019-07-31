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Экс-чемпион мира по боксу приговорен к 18 годам за насилие над дочерью 

Газета.Ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир сядет в тюрьму на 18 лет, сообщает World Boxing News.
По информации источника, спортсмен получил такой срок за сексуальное насилие над собственной дочерью.
Он совершал действия насильственного сексуального характера над ребенком, начиная с того момента, когда девочке было восемь лет. В суд обратилась экс-супруга боксера.
При этом на суде Бальдомир вел себя вызывающе, оскорблял присутствующих на заседании людей.
48-летний аргентинец завершил карьеру в 2014 году. На профессиональном ринге он побеждал 49 раз, проиграв 16 поединков.
Ранее экс-соперник Хабиба обвинен в сексуальной эксплуатации ребенка.
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