Экс-чемпион мира по боксу приговорен к 18 годам за насилие над дочерью

Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир сядет в тюрьму на 18 лет, сообщает World Boxing News.

По информации источника, спортсмен получил такой срок за сексуальное насилие над собственной дочерью.

Он совершал действия насильственного сексуального характера над ребенком, начиная с того момента, когда девочке было восемь лет. В суд обратилась экс-супруга боксера.

При этом на суде Бальдомир вел себя вызывающе, оскорблял присутствующих на заседании людей.

48-летний аргентинец завершил карьеру в 2014 году. На профессиональном ринге он побеждал 49 раз, проиграв 16 поединков.

Ранее экс-соперник Хабиба обвинен в сексуальной эксплуатации ребенка.