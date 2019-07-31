Промоутер заявил, что жена Дадашева получит $100 тыс. в связи со смертью мужа

«Мы перечислим вдове Дадашева $100 тыс. Также наши боксёры будут делать свои пожертвования. Помимо этого, спортсмены будут отдавать памятные вещи для последующего аукциона с целью финансовой помощи семье Максима Дадашева», — цитирует ТАСС главу компании Боба Арума.

Максим Дадашев скончался 23 июля в результате травм, полученных во время боя против пуэрториканца Сабриэля Матиаса.

Ранее Бетербиев заявил, что Ковалёв проигнорировал его вызов на бой.