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Промоутер заявил, что жена Дадашева получит $100 тыс. в связи со смертью мужа 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что его структура перечислит вдове погибшего российского боксёра Максима Дадашева $100 тыс.
«Мы перечислим вдове Дадашева $100 тыс. Также наши боксёры будут делать свои пожертвования. Помимо этого, спортсмены будут отдавать памятные вещи для последующего аукциона с целью финансовой помощи семье Максима Дадашева», — цитирует ТАСС главу компании Боба Арума.
Максим Дадашев скончался 23 июля в результате травм, полученных во время боя против пуэрториканца Сабриэля Матиаса.
Ранее Бетербиев заявил, что Ковалёв проигнорировал его вызов на бой.
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Бокс , Боб Арум , Максим Дадашев , ИТАР-ТАСС
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