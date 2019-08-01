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Вдове боксёра Дадашева выплатят $100 000 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что планируется перечислить вдове погибшего петербургского боксёра Максима Дадашева материальную помощь.
Кроме того, боксёры сделают личные пожертвования семье и проведут аукцион, на котором будут продаваться памятные вещи. Полученные средства направят вдове, передаёт ТАСС.
Как писал News.ru ранее, американский бойцовский промоушен Bellator пожертвовал денежные средства в фонд поддержки семьи погибшего российского боксёра Максима Дадашева.
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Бокс , Видео , Боб Арум , Максим Дадашев , ИТАР-ТАСС
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