Вдове боксёра Дадашева выплатят $100 000

Кроме того, боксёры сделают личные пожертвования семье и проведут аукцион, на котором будут продаваться памятные вещи. Полученные средства направят вдове, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru ранее, американский бойцовский промоушен Bellator пожертвовал денежные средства в фонд поддержки семьи погибшего российского боксёра Максима Дадашева.