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Штырков может провести следующий бой в октябре 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков (16-0-1), дебютировавший в японском промоушене RIZIN, может провести следующий бой уже 12 октября.
Иван сказал, что хочет провести следующий бой уже в октябре. Мы постараемся договориться с организацией и выполнить его желание, — приводит слова менеджера бойца Саята Абдрахманова пресс-служба клуба «Архангел Михаил».
Сообщается, что вероятным соперником россиянина может быть американец Джек Хьюн (13-10), который выступает в Японии с 2018 года.
Штырков в своём дебютном поединке во втором раунде техническим нокаутом одолел южнокорейца Хун Кима, писал News.ru.
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