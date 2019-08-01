Штырков может провести следующий бой в октябре

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков (16-0-1), дебютировавший в японском промоушене RIZIN, может провести следующий бой уже 12 октября.

Иван сказал, что хочет провести следующий бой уже в октябре. Мы постараемся договориться с организацией и выполнить его желание, — приводит слова менеджера бойца Саята Абдрахманова пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Сообщается, что вероятным соперником россиянина может быть американец Джек Хьюн (13-10), который выступает в Японии с 2018 года.

Штырков в своём дебютном поединке во втором раунде техническим нокаутом одолел южнокорейца Хун Кима, писал News.ru.