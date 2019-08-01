Чемпионке мира по боксу Карпович бывший муж сломал челюсть

Чемпионка мира и Европы по боксу Наталья Карпович рассказала о том, как не сложился у нее первый брак в эфире Россия-1, передает Московский Комсомолец.

В первый раз спортсменка вышла замуж в 17 лет. Ее мужу на тот момент был 21 год. В какой-то момент супруг решил, что хочет жить с другой женщиной. На тот момент у него с Карпович был ребенок и совместный бизнес.

Расставание с супругом не прошло мирно. Во время одного из скандалов он сломал спортсменки челюсть, после чего Карпович попала в больницу. По словам врачей, у нее могло пройти кровоизлияние в мозг, однако им удалось избежать этого. Однако позже Карпович забыла все обиды.

"Мне просто очень хотелось, чтобы у дочери был отец", — заявила Карпович.

Пара прожила вместе еще месяц, однако все же разошлись. После расставания спортсменка встретилась с бывшим мужем через 20 лет. Он заявил, что именно Карпович виновата во всех бедах. С тех пор они больше не виделись.