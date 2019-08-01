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Тело погибшего боксёра Дадашева доставлено в Россию 

RT на русском 1 час назад
Фото: @dadashev__m / Instagram
Тело российского боксёра Максима Дадашева, скончавшегося от полученных травм после поединка, было доставлено в Россию.
Как сообщили RT в пресс-службе Федерации бокса России, тело спортсмена уже находится на территории страны и переправляется на его малую родину — в Санкт-Петербург.
Прибытие в Северную столицу ожидается в 20:00 мск.
Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.
После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля боксёр скончался.
Ранее сообщалось, что прощание с боксёром Максимом Дадашевым пройдёт 4 августа в Санкт-Петербурге.
RT на русском: последние новости
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Бокс , Максим Дадашев
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