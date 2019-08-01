Тело погибшего боксёра Дадашева доставлено в Россию

Тело российского боксёра Максима Дадашева , скончавшегося от полученных травм после поединка, было доставлено в Россию.

Как сообщили RT в пресс-службе Федерации бокса России, тело спортсмена уже находится на территории страны и переправляется на его малую родину — в Санкт-Петербург.

Прибытие в Северную столицу ожидается в 20:00 мск.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля боксёр скончался.

Ранее сообщалось, что прощание с боксёром Максимом Дадашевым пройдёт 4 августа в Санкт-Петербурге.