Турнир, нашивки и пожертвования: как в мире спорта чтят память боксёра Дадашева

Тело боксёра Максима Дадашева было доставлено в Санкт-Петербург. Об этом RT сообщили в пресс-службе Федерации бокса России. Как сообщалось ранее, похороны спортсмена состоятся в воскресенье, 4 августа. Руководитель федерации Умар Кремлёв также заявил о намерении организовать турнир в память об атлете, а глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум отметил, что боксёры организации будут выходить на бои со специальными нашивками.

Транспортировка тела

Тело погибшего в США боксёра Максима Дадашева было доставлено в Россию. О его отправке на родину в ночь на 1 августа сообщило посольство России в Соединённых Штатах.

«Оказали необходимое консульское содействие родственникам трагически погибшего в США российского боксера Максима Дадашева в репатриации его тела на Родину. Прибытие самолета в Москву ожидается к полудню 1 августа. Выражаем семье и близким Максима наши глубочайшие соболезнования», — говорится в заявлении дипмиссии.

Изначально транспортировка тела Дадашева должна была состояться в понедельник, 29 июля, однако из-за проблем с документами процедура была перенесена на четверг.

Позднее информацию о прибытии тела в Санкт-Петербург подтвердили в Федерации бокса России. Тело погибшего спортсмена было доставлено в Северную столицу около 20 часов по местному времени.

Как сообщалось ранее, церемония прощания с отечественным спортсменом начнётся в 9 утра воскресенья, 4 августа, в Петергофском морге Николаевской больницы. После этого его похоронят на городском Петергофском кладбище по мусульманским обычаям, передаёт ТАСС.

Дадашев скончался 23 июля из-за травм, полученных в ходе поединка с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. Во второй половине схватки российский спортсмен пропустил достаточно много ударов в голову, а по её окончании был госпитализирован с подозрением на отёк мозга.

Впоследствии этот диагноз подтвердился, вследствие чего врачи приняли решение провести боксёру трепанацию черепа. Дадашев был введён в состояние искусственной комы, но так и не пришёл в сознание.

Компенсация вдове и турнир памяти Дадашева

Трагическая смерть российского боксёра стала настоящим потрясением для мира спорта. За последнюю неделю многие организации и атлеты уже успели почтить память атлета, а некоторые собираются сделать это в будущем, в том числе и непобедимый ирландец Майкл Конлэн, который в ближайшую субботу проведёт поединок против аргентинца Диего Альберто Руиса.

«Конлэн выйдет на ближайший бой с нашивкой (в память о Дадашеве. — RT). Также поступят многие наши боксёры. Мы хотим, чтобы память о нём жила в людях», — цитирует ТАСС главу промоутерской компании Top Rank Боба Арума.

Кроме того, функционер заявил, что его компания намерена выплатить компенсацию вдове боксёра Елизавете Апушкиной. По словам Арума, это пожертвование станет не единственным, и в будущем другие представители организации также поддержат семью спортсмена.

«Мы перечислим вдове Дадашева $100 тыс. Также наши боксеры будут делать свои пожертвования. Помимо этого, атлеты будут отдавать памятные вещи для последующего аукциона с целью финансовой помощи семье Максима», — заключил Арум.

Материальную помощь семье российского спортсмена оказал и президент американского ММА-промоушена Bellator Скотт Кокер . Об этом сообщается на официальной странице организации в социальной сети Twitter. При этом сумма пожертвования не называется.

«Недавно бойцовский мир потерял любимого члена своей семьи. Это произошло, когда скончался Максим Дадашев. Пожалуйста, присоединитесь к нашей организации и президенту Bellator Скотту Кокеру и сделайте частное пожертвование семье Максима», — говорится в сообщении.

Между тем в России уже планируют организовать боксёрский турнир памяти Дадашева. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса страны Умар Кремлёв.

«Обсудим проведение возможного турнира, думаю, нас все поддержат, боксёры все заодно. Мы обязательно сделаем такие соревнования», — сказал Кремлёв.

На профессиональном ринге Дадашев провёл 14 поединков, в 13 из которых одержал победу (10 из которых — досрочно). Всю свою карьеру он провёл в США, а его главным достижением останется завоевание титула Североамериканской боксёрской федерации (NABF). В июне 2018 года он нокаутировал Дарлейса Переса и получил почётное звание, а в октябре провёл свою единственную защиту. По итогам десяти раундов он взял верх над Антонио Демарко.

Отечественный спортсмен также довольно успешно выступал и на любительском уровне — трижды поднимался на пьедестал на чемпионатах России (одно серебро и две бронзы), а также занял второе место на первенстве планеты среди юношей в 2008 году.