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Ломаченко поведал о своем поединке мечты 

Газета.Ru + ещё 9 5 часов назад
Фото: Twitter Top Rank Boxing
Чемпион WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал о поединке мечты.
Боксер хотел бы подраться против легендарного экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях, непобежденного Флойда Мэйвезера.
"Если бы все зависело от меня, то я выбрал бы Флойда Мэйвезера. Он же непобежденный. А так я думаю, что проще будет сделать поединок против бойца Флойда Джервонты Дэвиса", — цитирует украинца ESPN.
Стоит отметить, что 31 августа Ломаченко будет биться в Лондоне против Люка Кэмпбелла.
Ранее вдова Дадашева объяснила претензии к организаторам и рефери рокового боя.
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Бокс , Люк Кэмпбелл , Василий Ломаченко
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