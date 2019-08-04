Ломаченко поведал о своем поединке мечты

Чемпион WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал о поединке мечты.

Боксер хотел бы подраться против легендарного экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях, непобежденного Флойда Мэйвезера.

"Если бы все зависело от меня, то я выбрал бы Флойда Мэйвезера. Он же непобежденный. А так я думаю, что проще будет сделать поединок против бойца Флойда Джервонты Дэвиса", — цитирует украинца ESPN.

Стоит отметить, что 31 августа Ломаченко будет биться в Лондоне против Люка Кэмпбелла

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