Боец ММА Маликов возобновил карьеру после пятилетнего перерыва

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Маликов возобновил карьеру после пятилетнего перерыва. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Принял такое решение. Предложения есть. Скоро обо всем сообщим", — сказал Маликов.

В своем последнем бою Маликов в июле 2014 года проиграл американцу Бретту Роджерсу техническим нокаутом на турнире Fight Nights.

Всего на счету 36-летнего спортсмена семь побед и три поражения.