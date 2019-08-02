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Боец ММА Маликов возобновил карьеру после пятилетнего перерыва 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Маликов возобновил карьеру после пятилетнего перерыва. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
"Принял такое решение. Предложения есть. Скоро обо всем сообщим", — сказал Маликов.
Маликов известен по своим поединкам с Александром Емельяненко, Джеффом Монсоном и Кенни Гарнером.
В своем последнем бою Маликов в июле 2014 года проиграл американцу Бретту Роджерсу техническим нокаутом на турнире Fight Nights.
Всего на счету 36-летнего спортсмена семь побед и три поражения.
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Бокс , Александр Емельяненко , Джефф Монсон , ИТАР-ТАСС
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