38-летний боксер покончил с собой в тюрьме

Польский боксер Давид Костецки совершил самоубийство в тюрьме, пишет «Лента.ру».

Бывший чемпион мира среди молодежи по версии Всемирного боксерского совета (WBC) отбывал пятый срок. Он был приговорен к тюремному заключению сроком на 5 лет за организацию преступной группировки. До конца срока ему оставалось два года.

В тюрьме рассказали, что 38-летний Костецки покончил с собой утром 2 августа.

Карьера спортсмена пошла на спад в 2011 году, когда он впервые попал за решетку. Тогда он был приговорен к 2,5 годам лишения свободы за сутенерство. В 2014 году он вышел на свободу, но вскоре снова оказался в тюрьем за легализацию угнанных автомобилей.

Последний раз боксер выступал на ринге в 2014 году. На счету Костецки 39 побед и два поражения.