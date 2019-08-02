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38-летний боксер покончил с собой в тюрьме 

Рамблер + ещё 4 6 часов назад
Фото: Michał Stawowiak/Newspix.pl
Польский боксер Давид Костецки совершил самоубийство в тюрьме, пишет «Лента.ру».
Бывший чемпион мира среди молодежи по версии Всемирного боксерского совета (WBC) отбывал пятый срок. Он был приговорен к тюремному заключению сроком на 5 лет за организацию преступной группировки. До конца срока ему оставалось два года.
В тюрьме рассказали, что 38-летний Костецки покончил с собой утром 2 августа.
Карьера спортсмена пошла на спад в 2011 году, когда он впервые попал за решетку. Тогда он был приговорен к 2,5 годам лишения свободы за сутенерство. В 2014 году он вышел на свободу, но вскоре снова оказался в тюрьем за легализацию угнанных автомобилей.
Последний раз боксер выступал на ринге в 2014 году. На счету Костецки 39 побед и два поражения.
Бокс , Lenta.ru
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