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Боксер Дадашев похоронен на городском кладбище в Петергофе 

Спорт РИА Новости 2 часа назад
Фото: Instagram
Российский боксер Максим Дадашев, скончавшийся в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, похоронен на городском кладбище в Петергофе.
Тело спортсмена было погребено в 12:30 мск, хотя изначально планировалось, что похороны состоятся в 11:00. Но церемония прощания с Дадашевым затянулась.
Родные и близкие боксера начали собираться у морга около восьми часов утра. Гроб с телом был выставлен на улице, в 8:50 его вновь занесли в морг, после чего со спортсменом мог проститься любой желающий.
Дадашев 19 июля в США проиграл Матиасу. Победитель этого боя получал статус обязательного претендента на бой за чемпионский титул по версии IBF. После поединка состояние 28-летнего россиянина ухудшилось, он потерял сознание и был доставлен в больницу. Позже боксеру потребовалась операция в связи с отеком мозга, но спасти Дадашева не удалось. У боксера осталась жена и маленький сын. Тело спортсмена было доставлено в Санкт-Петербург в четверг.
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Бокс , Максим Дадашев
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