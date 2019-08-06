Головкин и Деревянченко поборются за титул чемпиона IBF

Бывшие чемпионы мира в среднем весе попробуют вновь побороться за титул чемпиона организации в их дивизионе. Спортсмены встретятся 5 октября в Нью-Йорке.

Сообщается, что Головкин и Деревянченко имеют в распоряжении 30 дней для того, чтобы завершить переговоры.

Предыдущий обладатель чемпионского пояса IBF Сауль Альварес не договорился о бое с Деревянченко, поэтому был лишен титула.