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Головкин и Деревянченко поборются за титул чемпиона IBF 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Казахстанский боксер Геннадий Головкин встретится с украинцем Сергеем Деревянченко в рамках турнира Международной боксерской федерации (IBF). Об этом сообщает Boxingscene.
Бывшие чемпионы мира в среднем весе попробуют вновь побороться за титул чемпиона организации в их дивизионе. Спортсмены встретятся 5 октября в Нью-Йорке.
Сообщается, что Головкин и Деревянченко имеют в распоряжении 30 дней для того, чтобы завершить переговоры.
Предыдущий обладатель чемпионского пояса IBF Сауль Альварес не договорился о бое с Деревянченко, поэтому был лишен титула.
Ранее сообщалось, что названа дата дебютного боя Александра Усика в супертяжелом весе.
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Бокс , Александр Усик , Сергей Деревянченко , Геннадий Головкин
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