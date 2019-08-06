Головкин и Деревянченко поборются за титул чемпиона IBF 

Казахстанский боксер Геннадий Головкин встретится с украинцем Сергеем Деревянченко в рамках турнира Международной боксерской федерации (IBF). Об этом сообщает Boxingscene.
Бывшие чемпионы мира в среднем весе попробуют вновь побороться за титул чемпиона организации в их дивизионе. Спортсмены встретятся 5 октября в Нью-Йорке.
Сообщается, что Головкин и Деревянченко имеют в распоряжении 30 дней для того, чтобы завершить переговоры.
Предыдущий обладатель чемпионского пояса IBF Сауль Альварес не договорился о бое с Деревянченко, поэтому был лишен титула.
Ранее сообщалось, что названа дата дебютного боя Александра Усика в супертяжелом весе.