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Боксер Ковалев прокомментировал информацию о скандале в самолете 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Российский боксер Сергей Ковалев в Instagram-аккаунте прокомментировал информацию о том, что его сняли с рейса из-за обвинений в домогательствах.
Один из подписчиков написал Ковалеву о сообщениях в СМИ, согласно которым он дебоширил и был высажен из самолета, который совершал перелет из Майами в Лос-Анджелес. «Меньше желтой прессы читай», — ответил пользователю боксер.
30 июля издание The Athletic сообщило, что Ковалева сняли с рейса из-за обвинений в домогательствах. Это случилось после того, как одна из пассажирок заявила о приставаниях россиянина. По словам женщины, спортсмен схватил ее за руку, засыпал деньгами и пытался поцеловать.
Ковалев является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Он завоевал титул, победив в феврале этого года колумбийца Элейдера Альвареса. 24 августа он будет защищать титул в бою против британца Энтони Ярда.
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