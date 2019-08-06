Гибель Дадашева: семья хочет судиться с организаторами боя

Семья боксера Максима Дадашева обратится в суд. Родственники погибшего россиянина считают, что организаторы его боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом допустили ряд роковых ошибок.

Дело погибшего российского боксера Максима Дадашева не утихает до сих пор. Федерация бокса России ( ФБР ) вместе с родственниками скончавшегося спортсмена намерена обратится в суд с исками против организаторов боя спортсмена с представителем Пуэрто-Рико Субриэлем Матиасом, с которым Дадашев встречался 20 июля за право стать претендентом на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Напомним, 28-летний россиянин потерпел досрочное поражение в 11-м раунде, пропустив множество ударов от Матиаса, а через три дня россиянин скончался в больнице от полученных травм. В частности, Дадашеву диагностировали тяжелый отек мозга, однако проведенная операция по трепанации черепа не спасла его от гибели.

«В ближайшее время мы встретимся с семьей и примем решение по деталям иска. Это дело необходимо завершить», — приводит слова генерального секретаря ФБР Умара Кремлева.

О решении подать в суд на организаторов поединка первой рассказала вдова Дадашева Елизавета Апушкина. По ее мнению, главный рефери поединка Кенни Шевалье был обязан остановить поединок после того, как российский боксер стал терять концентрацию, а работники арены должны были вызвать бригаду врачей, чтобы помочь боксеру.

Однако этого, по словам супруги Дадашева, сделано не было, что в свою очередь, как она утверждает, поспособствовало смерти мужа.

«Все прекрасно знают, что спортсмены при мощнейшем выбросе адреналина не в состоянии адекватно оценить степень угрозы. Поэтому задача рефери — вовремя остановить бой. Он должен в первую очередь защитить спортсмена от серьезных травм, не говоря уже о его жизни!» — приводит слова Апушкиной «Спорт-Экспресс».

Так, супруга скончавшегося боксера выразила намерение обратиться с исками против Атлетической комиссии штата Мэриленд и рефери Шевалье на противоправные действия, которые, по ее мнению, стали одной из причин гибели Дадашева. В качестве примера она предложила рассмотреть видеозаписи, которые позднее были опубликованы в Сети. В частности, на них можно увидеть, как тренер скончавшегося боксера уговаривает его прекратить бой самостоятельно, однако сам Дадашев на данные просьбы никак не отреагировал. Свою позицию Апушкина объяснила тем, что боксер попросту не услышал свою команду и не понял смысла сказанных в его адрес слов.

Интересно, что близкий знакомый Дадашева позднее заявил о проблемах со здоровьем боксера, которые он испытывал около десяти лет назад, однако супруга россиянина данные сведения опровергла, подчеркнув, что погибший боксер до своего трагического поединка прошел множество медицинских обследований и за несколько лет смог завоевать несколько титулов.

«Разве десятки пройденных им комиссий перед соревнованиями не выявили бы серьезное заболевание и его допустили бы к боям?» — заявила Апушкина.

4 августа Максим Дадашев был похоронен на петербургском кладбище в Петергофе.

Отмечается, что прощание с боксером прошло согласно мусульманским обычаям, в рамках которого был проведен обряд омовения и молитва за погибшего, после чего тело спортсмена захоронили в мусульманском секторе. Церемонию прощания с Дадашевым, которая началась около восьми утра по московскому времени, посетили около 200 человек, среди которых помимо близких друзей и родственников россиянина присутствовали болельщики, а также руководство Федерации бокса Санкт-Петербурга, представители Федерации бокса России, ветераны, тренеры и спортсмены.

«С детства в нем было страстное, неукротимое желание преодолеть себя и достичь победы в бою. Он сражался, не жалея сил и здоровья», — цитирует ТАСС первого тренера Дадашева Олега Соколова.

Примечательно, что сама процедура захоронения боксера также прошла не без проблем. На транспортировку тела погибшего из США в Санкт-Петербург ушло чуть менее двух недель, что было связано с юридическими деталями. По словам вдовы боксера, большую роль в перевозе скончавшегося Дадашева в Россию сыграло руководство ФБР, а также генеральный директор ведомства Кремлев, оперативно отправившийся в Америку и оформивший документы о доставке тела погибшего на родину.

В своей карьере Максим Дадашев провел 14 боев, одержав 13 побед, 11 из которых были добыты нокаутом. В статусе любителя россиянин дважды выигрывал бронзу и однажды становился серебряным призером первенств страны.