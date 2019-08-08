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Бронер завершил карьеру 

Газета.Ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: Andrew Couldridge / AI Project / Reuters
Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях американец Эдриен Бронер завершает карьеру. Информация об этом появилась в официальном инстаграм-аккаунте спортсмена.
Американец является легендой мира бокса. Промоушен позиционировал его как нового Флойда Мейвезера.
Продвижению боксера мешал неправильный образ жизни — он часто нарушал закон.
Первое поражение в карьере он потерпел в бою с Маркосом Майданом в 2013.
Также он проиграл и в последующих трех боях, еще одну встречу — ничьей.
Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка считает себя лучше Хабиба Нурмагомедова.
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Бокс , Хабиб Нурмагомедов
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