Бронер завершил карьеру

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях американец Эдриен Бронер завершает карьеру. Информация об этом появилась в официальном инстаграм-аккаунте спортсмена.

Американец является легендой мира бокса. Промоушен позиционировал его как нового Флойда Мейвезера.

Продвижению боксера мешал неправильный образ жизни — он часто нарушал закон.

Первое поражение в карьере он потерпел в бою с Маркосом Майданом в 2013.

Также он проиграл и в последующих трех боях, еще одну встречу — ничьей.