Бронер завершил карьеру 

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях американец Эдриен Бронер завершает карьеру. Информация об этом появилась в официальном инстаграм-аккаунте спортсмена.
Американец является легендой мира бокса. Промоушен позиционировал его как нового Флойда Мейвезера.
Продвижению боксера мешал неправильный образ жизни — он часто нарушал закон.
Первое поражение в карьере он потерпел в бою с Маркосом Майданом в 2013.
Также он проиграл и в последующих трех боях, еще одну встречу — ничьей.
Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка считает себя лучше Хабиба Нурмагомедова.