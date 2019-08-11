Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шевченко взяла реванш у Кармуш и отстояла титул 

News.ru + ещё 20 1 час назад
Фото: kinopoisk.ru
Представляющая Перу уроженка Киргизии с русскими корнями Валентина Шевченко (18-3) победила по очкам в бою-реванше американку Лиз Кармуш (13-7) и отстояла титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
Шевченко контролировала бой в каждом из раундов, не давая сопернице сделать ничего. В стойке чемпионка разбивала её ногами с дистанции и в третьем и четвёртом раунде посылала в нокдаун. При попытках перевести бой в партере пресекала атаки соперницы и занимала доминирующую позицию. По итогам пяти раундов судьи отдали Валентине предпочтение в каждой пятиминутке с общим счётом 50:45.
В соглавном бою вечера в среднем весе Висенте Люке победил по очкам Майка Перри. Двое судей отдали победу Люке со счётом 29:28, а один поставил такие же очки в пользу Перри.
Как сообщал News.ru, Алексей Кунченко потерпел первое в карьере поражение, уступив по очкам бразильцу Гилберту Бёрнсу.
News.ru: последние новости
Российский боец Кунченко потерпел первое поражение в карьере Тайсон объявил лучшего боксёра в мире Семья Дадашева будет судиться с организаторами смертельного боя
Бокс , MMA , Валентина Шевченко , Майк Перри , Алексей Кунченко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мамаев рассказал о своих шансах вернуться в спорт
Месси может пропустить старт сезона из-за травмы
«Челси» может приобрести защитника «Лестера»
Макгрегор сделал сенсационное признание3
Карякин дважды сыграл вничью и проиграл
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение