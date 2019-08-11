Боец UFC Шевченко защитила чемпионский титул

Представительница Киргизии Валентина Шевченко одержала победу над американкой Лиз Кармуш на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 156 и сохранила чемпионский титул в наилегчайшем весе.

Поединок, прошедший в Уругвае, продлился все пять раундов и завершился победой Шевченко единогласным решением судей — 50-45.

Эта победа стала для Шевченко 17-й в профессиональной карьере. Также на ее счету три поражения.