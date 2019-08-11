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Боец UFC Шевченко защитила чемпионский титул 

Газета.Ru + ещё 16 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
Представительница Киргизии Валентина Шевченко одержала победу над американкой Лиз Кармуш на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 156 и сохранила чемпионский титул в наилегчайшем весе.
Поединок, прошедший в Уругвае, продлился все пять раундов и завершился победой Шевченко единогласным решением судей — 50-45.
Эта победа стала для Шевченко 17-й в профессиональной карьере. Также на ее счету три поражения.
Ранее сообщалось, что россиянин Алексей Кунченко потерпел первое поражение на турнире UFC Fight Night 156.
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