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Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады» 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Украинский боксер Александр Усик выступил в роли актера сериала «Бригада».
Спортсмен и члены его команды сыграли культовую сцену из сериала. Видео опубликовано в инстаграме.
«Саша, это общее дело и потом… Мы с первого дня сборов вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе», — говорят члены команды Усика, изображая персонажей сериала.
Сейчас боксер находится на сборах в США. В Чикаго 12 октября его соперником станет чемпион Африки 2011-2012 годов, камерунец Карлос Такам. Поединок будет дебютным для Усика — он впервые выступит в тяжелой весовой категории на профессиональной арене.
«Бригада» — российский гангстерский сериал, вышедший в 2002 году, ставший популярным в России и СНГ. Это история друзей, создавших преступную группировку под началом «Саши Белого».
Бокс , Видео , Александр Усик
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