Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»

Украинский боксер Александр Усик выступил в роли актера сериала «Бригада».

Спортсмен и члены его команды сыграли культовую сцену из сериала. Видео опубликовано в инстаграме

«Саша, это общее дело и потом… Мы с первого дня сборов вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе», — говорят члены команды Усика, изображая персонажей сериала.

Сейчас боксер находится на сборах в США. В Чикаго 12 октября его соперником станет чемпион Африки 2011-2012 годов, камерунец Карлос Такам. Поединок будет дебютным для Усика — он впервые выступит в тяжелой весовой категории на профессиональной арене.

«Бригада» — российский гангстерский сериал, вышедший в 2002 году, ставший популярным в России и СНГ. Это история друзей, создавших преступную группировку под началом «Саши Белого».