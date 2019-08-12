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Второй бой Руиса и Джошуа официально подтвердили 

Lenta.ru + ещё 7 9 часов назад
Фото: Reuters
Управляющий директор Matchroom Sports Эдди Хирн подтвердил проведение второго поединка между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом-младшим. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, видеозапись которой доступна на YouTube-канале Sky Sports Boxing.
Хирн назвал предстоящее противостояние поединком года в тяжелом весе. Бой пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии.
11 августа сообщалось, что Руис недоволен своим гонораром. По информации The Athletic, американца не устроила сумма в девять миллионов долларов.
О готовящемся поединке стало известно 9 августа. The Telegraph сообщил, что тяжеловесы поспорят за титулы по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
2 июня Руис нокаутировал Джошуа и лишил британца четырех титулов. Поражение стало первым для Джошуа в карьере. В активе британского тяжеловеса 22 победы. Руис записал на свой счет 33-ю победу при одном поражении.
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Бокс , Энтони Джошуа , Эдди Хирн , Daily Telegraph
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