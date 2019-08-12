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Федерация бокса России готова организовать профессиональный бой Александру Емельяненко 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что организация готова помочь в проведении профессионального боя Александру Емельяненко. Об этом он сообщил ТАСС.
Ранее Александр Емельяненко не был допущен к мастерскому турниру в Анапе в связи с тем, что, согласно правилам Федерации бокса России, в мастерских турнирах принимать участие могут только спортсмены, имеющие подтвержденный разряд по боксу не ниже кандидата в мастера спорта.
"Федерация бокса России готова организовать профессиональный бой Емельяненко, так как он является профессиональным спортсменом. Все затраты на организацию вечера бокса Федерация бокса России готова взять на себя. Мы уверены, что Александр, являясь учеником заслуженного тренера России по боксу Олега Меньшикова, сможет показать достойный результат. К тому же он проводил боксерский бой в 2009 году, который закончился ничьей", — сказал Кремлев.
"Тот факт, что Александр известный боец самбо, ММА и прочих видов единоборств, не является достаточной причиной для допуска на данные соревнования. Федерация бокса России всегда придерживается действующих правил и будет защищать их. Александр Емельяненко сможет принять участие в соревнованиях, когда подтвердит разряд кандидата в мастера спорта по боксу", — добавил Кремлев.
В активе 38-летнего Емельяненко 36 проведенных поединков в MMA, он одержал 28 побед, семь раз потерпел поражение и завершил один бой вничью.
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Бокс , Александр Емельяненко , Олег Меньшиков , Умар Кремлев , ИТАР-ТАСС
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