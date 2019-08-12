Украина отказалась от ЧМ в России

Федерация бокса Украины отказалась отправлять спортсменов на чемпионат мира, который пройдет в российском Екатеринбурге.

«Официальную делегацию Федерация бокса Украины на Чемпионат мира отправлять не планирует», — рассказал руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко агентству «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что федерация не будет возражать, если кто-то из спортсменов пожелает отправиться на ЧМ за свой счет.

При этом Подаваленко выразил уверенность, что боксеры, являющиеся «первыми-вторыми номерами сборной Украины, точно принимать участие в России не будут».

ЧМ по боксу состоится 7-21 сентября в Екатеринбурге.