Украина отказалась от ЧМ в России 

Федерация бокса Украины отказалась отправлять спортсменов на чемпионат мира, который пройдет в российском Екатеринбурге.
«Официальную делегацию Федерация бокса Украины на Чемпионат мира отправлять не планирует», — рассказал руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко агентству «Интерфакс-Украина».
Он отметил, что федерация не будет возражать, если кто-то из спортсменов пожелает отправиться на ЧМ за свой счет.
При этом Подаваленко выразил уверенность, что боксеры, являющиеся «первыми-вторыми номерами сборной Украины, точно принимать участие в России не будут».
ЧМ по боксу состоится 7-21 сентября в Екатеринбурге.