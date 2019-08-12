Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украина отказалась от ЧМ в России 

Рамблер + ещё 7 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Федерация бокса Украины отказалась отправлять спортсменов на чемпионат мира, который пройдет в российском Екатеринбурге.
«Официальную делегацию Федерация бокса Украины на Чемпионат мира отправлять не планирует», — рассказал руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко агентству «Интерфакс-Украина».
Он отметил, что федерация не будет возражать, если кто-то из спортсменов пожелает отправиться на ЧМ за свой счет.
При этом Подаваленко выразил уверенность, что боксеры, являющиеся «первыми-вторыми номерами сборной Украины, точно принимать участие в России не будут».
ЧМ по боксу состоится 7-21 сентября в Екатеринбурге.
Бокс , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слуцкий показал «брата-близнеца при погонах»
За свой счет: Украина не повезет боксеров в Россию
Из Петербурга в Москву: «Локомотив» купил игрока «Зенита»
«Отдайте всё Саше!»: Губерниев обратился к СБР
Итальянского велогонщика сбила машина
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение