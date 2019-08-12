За свой счет: Украина не повезет боксеров в Россию

В Федерации бокса Украины заявили, что представители страны смогут поехать на чемпионат мира в российском Екатеринбурге только за свой счет. Оплачивать перелеты и проживание украинская сторона отказывается. Это уже не первый скандал, связанный с нежеланием Украины отправлять своих спортсменов на соревнования в Россию.

Сборная Украины по боксу рискует не попасть на чемпионат мира, который в сентябре примет Екатеринбург. В руководстве Федерации бокса Украины сделали официальное заявление, пояснив, что украинские боксеры, которые самовольно отправятся на турнир в Россию, будут самостоятельно оплачивать расходы. В организации также отметили, что лидеры национальной команды «точно» не приедут на соревнования.

«Члены национальной команды Украины, которые принимали участие в Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, точно не примут участие, на чемпионате в России не будут», — цитирует «Интерфакс-Украина» руководителя пресс-службы Федерации бокса Украины Александра Подаваленко.

Если некоторые спортсмены все же решат поехать на чемпионат мира, то не будут являться официальной делегацией Федерация бокса Украины, отправление которой на в Екатеринбург не планируется.

При этом, согласно заявлению Подавленко, украинская сторона не станет препятствовать выступлению боксеров в России за свой счет.

На ситуацию с возможным отсутствием украинцев в Россию уже отреагировали в нашей стране. Генеральный секретарь Федерации бокса России ( ФБР Умар Кремлев ранее говорил, что не причин отказа украинских коллег от участия в соревнованиях нет. Более того, он отметил, что на тот момент Украина подтвердила свое прибытие. По его словам, украинская команда подтвердила свое участие в чемпионате мира. Боксеры с Украины будут представлены во всех восьми весовых категориях на турнире.

«Украинская команда подтвердила свое участие в чемпионате мира в Екатеринбурге. Боксеры с Украины будут представлены во всех восьми весовых категориях», — говорил глава ФБР в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что у украинских коллег нет повода отказываться от турнира.

«Не вижу причин, по которым у них могут возникнуть какие-то сложности с приездом в Россию. Это братский нам народ, а бокс нас объединяет», — пояснил он.

Однако уже спустя несколько часов появилась информация, что Украина не приедет на турнир. На официальном сайте Федерации бокса Украины отсутствует какая-либо информация о возможном поездки сборной в Россию.

Напомним, что 20-й чемпионат мира по боксу пройдет в Екатеринбурге. Соревнования стартуют 7 сентября и продлятся две недели, завершившись 21 сентября.

Это уже не первый случай, когда украинские спортсмены не приезжают в Россию на соревнования.

Так, например, непобежденный абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал, почему не хочет проводить бой с российским боксером Александром Поветкиным. Он пояснил, что этот поединок будет нести политический характер.

«Я не хочу боксировать с Александром, потому что это будет грязь с обеих сторон — политическая, а не спортивная. Из-за этого не хочется проводить этот поединок», — заявил Усик в видео на своем YouTube-канале.

В марте прошлого года министр спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому всем члены национальных команд страны запрещено участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России.

«Министерство не может запретить спортсменам, тренерам, болельщикам, кому-либо из граждан Украины ехать на соревнования в Россию. Однако есть суверенное право правительства не финансировать поездки украинских спортсменов на международные соревнования в РФ», — говорил тогда Жданов.

Ответственность же за поездки спортсменов перед украинским обществом и их безопасность, по его мнению, лежит исключительно на спортивных федерациях и лично на тех спортсменах и тренерах, которые приняли для себя решение ехать в Россию, осознавая все возможные риски и последствия.

В октябре 2018 года женская сборная Украины по шахматам не стала следовать примеру многих соотечественников и следует принципу «спорт вне политики».

Некоторые украинские шахматистки в итоге приехали на соревнования, однако оплачивали свое участие и проживание самостоятельно.

Еще одна скандальная ситуация произошла в борьбе. Ассоциация спортивной борьбы Украины среди всех борцов страны провела опрос о желании принять участие в чемпионате Европы, который проходил в российском Каспийске. Тогда Жданов подверг позицию ассоциации жесткой критике и пообещал выслеживать «самовольные путешествия со стороны спортсменов и тренеров», которые работают по контракту с государством.