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Джошуа ответил на критику Льюиса: он клоун 

Газета.Ru + ещё 12 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший чемпион в тяжелом весе британец Энтони Джошуа ответил боксеру-супертяжеловесу Ленноксу Льюису на критику в свой адрес, передает Sky.
После того, как 1 июня боксер из Великобритании уступил в титульном бою мексиканцу Энди Руису и потерял чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBO) и Международной боксерской федерации (IBF), Льюис заявил, что бывший чемпион плохо был подготовлен. Также он выразил сомнения по поводу компетентности его тренера Энтони Роба Маккракена.
"Льюис — клоун, я его не уважаю. Мы с ним слеплены из разного теста", — сказал Джошуа.
Отметим, что Джошуа и Руис уже договорились о реванше, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что Магомед Маликов бросил вызов Федору Емельяненко.
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