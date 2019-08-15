Джошуа ответил на критику Льюиса: он клоун

Бывший чемпион в тяжелом весе британец Энтони Джошуа ответил боксеру-супертяжеловесу Ленноксу Льюису на критику в свой адрес, передает Sky.

После того, как 1 июня боксер из Великобритании уступил в титульном бою мексиканцу Энди Руису и потерял чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBO) и Международной боксерской федерации (IBF), Льюис заявил, что бывший чемпион плохо был подготовлен. Также он выразил сомнения по поводу компетентности его тренера Энтони Роба Маккракена.

"Льюис — клоун, я его не уважаю. Мы с ним слеплены из разного теста", — сказал Джошуа.

Отметим, что Джошуа и Руис уже договорились о реванше, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.