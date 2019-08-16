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Стала известна дата первого боя Усика в тяжелом весе 

Газета.Ru + ещё 8 10 часов назад
Фото: Reuters
Информацию опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram менеджер Эгис Климас. Поединок состоится 12 октября. Место противостояния — "Винтраст Арена" в Чикаго.
Сведений о сопернике спортсмена на данный момент не имеется.
Стоит отметить, что Усик должен был дебютировать в этом весе еще раньше в противостоянии с камерунцем Карлосом Таковом, однако мероприятие было отменено в связи с повреждением, полученным украинцем.
Ранее сообщалось, что бой чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера с Луисом Ортисом перенесли в третий раз.
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Бокс , Луис Ортис
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