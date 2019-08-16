Стала известна дата первого боя Усика в тяжелом весе

Информацию опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram менеджер Эгис Климас. Поединок состоится 12 октября. Место противостояния — "Винтраст Арена" в Чикаго.

Сведений о сопернике спортсмена на данный момент не имеется.

Стоит отметить, что Усик должен был дебютировать в этом весе еще раньше в противостоянии с камерунцем Карлосом Таковом, однако мероприятие было отменено в связи с повреждением, полученным украинцем.