Международная ассоциация бокса сняла обвинения с Кремлева

Международная ассоциация бокса (AIBA) сняла обвинения с генерального секретаря Федерации бокса России и члена исполкома AIBA Умара Кремлева . Об этом Кремлев сообщил ТАСС.

В конце июня портал Inside the Games сообщил, что AIBA открыла дело в отношении Кремлева в связи с нарушением кодекса этики организации.

"Мне пришло письмо, что все обвинения с меня сняты", — сказал Кремлев.

Также AIBA сняла обвинения с представителя Украины Владимира Продивуса.

В настоящий момент Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил признание AIBA. Олимпийский турнир на Играх в Токио проведет специальная комиссия МОК.