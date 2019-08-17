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Международная ассоциация бокса сняла обвинения с Кремлева 

ТАСС + ещё 18 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Международная ассоциация бокса (AIBA) сняла обвинения с генерального секретаря Федерации бокса России и члена исполкома AIBA Умара Кремлева. Об этом Кремлев сообщил ТАСС.
В конце июня портал Inside the Games сообщил, что AIBA открыла дело в отношении Кремлева в связи с нарушением кодекса этики организации.
"Мне пришло письмо, что все обвинения с меня сняты", — сказал Кремлев.
Также AIBA сняла обвинения с представителя Украины Владимира Продивуса.
В настоящий момент Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил признание AIBA. Олимпийский турнир на Играх в Токио проведет специальная комиссия МОК.
ТАСС: последние новости
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Бокс , Умар Кремлев
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