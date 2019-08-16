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Вдова Дадашева рассказала, как продвигается расследование обстоятельств смерти боксёра 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Вдова погибшего в США российского боксёра Максима Дадашева Елизавета Апушкина рассказала о том, как продвигается расследование обстоятельств смерти её супруга.
«Пока ведётся расследование, я не могу делать каких-то выводов и делать громкие заявления», — цитирует вдову Дадашева «Матч ТВ».
При этом Елизавета добавила, что по окончании расследования приложит всевозможные силы, чтобы наказать всех виновных в гибели её супруга.
Ранее сообщалось, что Апушкина намерена подать судебный иск к Атлетической комиссии американского штата Мэриленд, организовавшей поединок между Дадашевым Сабриэлем Матиасом.
RT на русском: последние новости
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Бокс , Максим Дадашев
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