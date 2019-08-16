Вдова Дадашева рассказала, как продвигается расследование обстоятельств смерти боксёра

Вдова погибшего в США российского боксёра Максима Дадашева Елизавета Апушкина рассказала о том, как продвигается расследование обстоятельств смерти её супруга.

«Пока ведётся расследование, я не могу делать каких-то выводов и делать громкие заявления», — цитирует вдову Дадашева «Матч ТВ».

При этом Елизавета добавила, что по окончании расследования приложит всевозможные силы, чтобы наказать всех виновных в гибели её супруга.

Ранее сообщалось, что Апушкина намерена подать судебный иск к Атлетической комиссии американского штата Мэриленд, организовавшей поединок между Дадашевым Сабриэлем Матиасом.