Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о предстоящем реванше с Энди Руиса.
В первом бою британец, до того момента не знавший поражений, был отправлен Руисом в нокаут и лишился титулов.
"Когда я выхожу на ринг, то оказываюсь в логове льва. Я никогда не ищу оправданий, но я не встречался с Руисом до нашей пресс-конференции, мы виделись только на протяжении недели перед боем.
Просто Миллер выбыл, а Энди оказался лучшей заменой. Так что тогда между нами не было реального огня. Но сейчас все по-другому. Своими высказываниями Руис роет себе могилу — в реванше вы увидите, как я вернусь", — цитирует Джошуа BoxingScene.
Ранее бывший чемпион UFC назвал Хабиба монстром.