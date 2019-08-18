Джошуа: своими высказываниями Руис роет себе могилу

В первом бою британец, до того момента не знавший поражений, был отправлен Руисом в нокаут и лишился титулов.

"Когда я выхожу на ринг, то оказываюсь в логове льва. Я никогда не ищу оправданий, но я не встречался с Руисом до нашей пресс-конференции, мы виделись только на протяжении недели перед боем.

Просто Миллер выбыл, а Энди оказался лучшей заменой. Так что тогда между нами не было реального огня. Но сейчас все по-другому. Своими высказываниями Руис роет себе могилу — в реванше вы увидите, как я вернусь", — цитирует Джошуа BoxingScene.

Ранее бывший чемпион UFC назвал Хабиба монстром.