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Британский боксёр Ярд намерен нокаутировать Ковалёва 

RT на русском + ещё 16 5 часов назад
Фото: © Steven Paston/imago sportfotodienst globallookpress.com
Британец Энтони Ярд заявил, что намерен отправить в нокаут чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянина Сергея Ковалёва.
«Я выйду в ринг и просто буду собой. Я хочу победить нокаутом, буду делать всё для этого. Не знаю, в каком раунде, но буду стараться», — цитирует спортсмена ТАСС.
Он отметил, что его соперника больше боксёрского опыта, и за него будут переживать зрители. Тем не менее, по словам британца, ему всё равно на это.
«У меня уже был такой опыт в начале карьеры, когда я дрался в США», — сказал Ярд.
Титульный поединок между Ковалёвым и Ярдом состоится 24 августа в Челябинске.
Ранее Ковалёв объяснил, почему отказался от боя с Саулем Альваресом.
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