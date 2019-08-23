Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ковалев переживает перед боем с Ярдом 

Газета.Ru + ещё 26 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о своем настрое перед титульным поединком в рамках Всемирной ксерской организации (WBO). Его слова передают "Известия".
24 августа на ледовой арене "Трактор" в Челябинске россиянин встретится с британцем Энтони Ярдом в обязательной защите чемпионского пояса. Для Ковалева Челябинск — родной город.
"Честно говоря, я волнуюсь. Есть какое-то суеверие. В 2013 году я впервые взял пояс организации. Тогда бой проходил в Великобритании. А теперь спортсмен оттуда ко мне летит за тем же титулом. Как по мне, не самый приятный символ, так что я переживаю немного. У Ярда очень хорошие и удар, и скорость. Я считаю, что не менее опасен, чем другие мои оппоненты", — поделился боксер.
За свою карьеру 36-летний россиянин провел 37 поединков, при этом победил 33 раза и трижды проиграл. Британец проведет 19-й бой в своей карьере. На данный момент он является непобежденным боксером. На счету Ярда чемпионские пояса по версиям WBO Inter-Continental и WBO European.
Ранее сообщалось, что Ковалев и Ярд провели открытые тренировки в преддверии боя.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Усик проведет поединок с российским боксером Ковалев отказался от боя с Альваресом за три недели до поединка с Ярдом Поветкин назвал Хьюи Фьюри корявым соперником
Комментарии
Бокс , Сергей Ковалев , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Усталость после дерби: «Спартак» сдулся в Португалии1
Макгрегор хочет отомстить Нурмагомедову1
Кузнецов удалил публикации в инстаграме после скандала
Макгрегор хочет вернуться в UFC
Тарасова раскритиковала выступления Медведевой1
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение