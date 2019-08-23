Ковалев переживает перед боем с Ярдом

Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о своем настрое перед титульным поединком в рамках Всемирной ксерской организации (WBO). Его слова передают "Известия".

24 августа на ледовой арене "Трактор" в Челябинске россиянин встретится с британцем Энтони Ярдом в обязательной защите чемпионского пояса. Для Ковалева Челябинск — родной город.

"Честно говоря, я волнуюсь. Есть какое-то суеверие. В 2013 году я впервые взял пояс организации. Тогда бой проходил в Великобритании. А теперь спортсмен оттуда ко мне летит за тем же титулом. Как по мне, не самый приятный символ, так что я переживаю немного. У Ярда очень хорошие и удар, и скорость. Я считаю, что не менее опасен, чем другие мои оппоненты", — поделился боксер.

За свою карьеру 36-летний россиянин провел 37 поединков, при этом победил 33 раза и трижды проиграл. Британец проведет 19-й бой в своей карьере. На данный момент он является непобежденным боксером. На счету Ярда чемпионские пояса по версиям WBO Inter-Continental и WBO European.

Ранее сообщалось, что Ковалев и Ярд провели открытые тренировки в преддверии боя.