Тяжелый соперник: Усик сразится в Чикаго с россиянином

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик дебютирует в новом для себя весе поединком с российским боксером Андреем Федосовым. Поединок пройдет в Чикаго.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик 12 октября дебютирует в тяжелой весовой категории. Об этом сообщил менеджер Усика Эгис Климас, рассказавший, что его подопечный выступит в Чикаго на Wintrust Arena.

Имя соперника украинца Климас не назвал, но уже 22 августа стало известно, что им станет российский боксер Андрей Федосов.

33-летний тяжеловес, родившийся в городе Шуя Ивановской области, уже несколько лет проживает в Голливуде.

Начав заниматься боксом в 1995 году в родной Шуе, Федосов дорос до чемпиона России среди юниоров, а через восемь лет дебютировал на профессиональном ринге в Эстонии. Свое первое поражение, кстати, Федосов потерпел от украинского спортсмена Александра Милейко, которому проиграл в 2004 году.

Однако после этого Федосов долгое время оставался неприступным для соперников, успев выиграть титул чемпиона России в тяжелом весе в 2006 году, а в 2009-м перебрался на постоянное местожительство в Соединенные Штаты Америки.

После переезда за океан россиянин впервые проиграл только в 2010 году, уступив в практически равном бою единогласным судейским решением американскому ветерану Лэнсу Уитакеру, нокаутировавшему в своей карьере Олега Маскаева и получавшего на орехи от Султана Ибрагимова

Следующим фиаско Андрея стало поражение в 2013 году от на тот момент непобедимого Брайанта Дженнингса, позже добравшегося до титульного боя с Владимиром Кличко , проигранного американцем.

Бой Федосова с Дженнингсом был остановлен в пятом раунде из-за рассечения, которое не позволило продолжать сражение российскому бойцу. При этом он ни разу не был серьезно потрясен оппонентом, хотя и проигрывал во всех судейских записках.

После этого Федосов выиграл пять боев подряд, и победив в июне 2016 года мексиканца Марио Эредию в бою за вакантный титул чемпиона WBA Fedelatin, сделал перерыв в карьере.

Вернулся на ринг россиянин в 2018 году, подписав предварительно контракт с Journeyman Management и знаменитым тренером Бадди Макгиртом (тем самым, что находился в углу ринга Максима Дадашева в трагичном поединке россиянина с Субриэлем Матиасом, и уговаривавшим россиянина остановиться).

Контракт Федосов заключил, чтобы добиться титульных боев и, быстренько победив в Финиксе мексиканца Франциско Мирелеса, получил бой с американским топ-проспектом Джоуи Давейко. Причем тот поединок прошел в Екатеринбурге, где Федосов дрался впервые в России за десять лет, и забрал победу единогласным решением арбитров.

Теперь же противостояние с Усиком — следующий шаг для российского тяжеловеса к мировому признанию. От результата во многом зависят дальнейшие перспективы 33-летнего россиянина.

Что касается Усика, то украинец должен был дебютировать в тяжелом весе еще 25 мая в противостоянии с Карлосом Такамом, но тогда все сорвалось из-за травмы Александра.

Теперь же ничто не мешает непобедимому на данный момент (16-0) украинцу наконец деютировать в новом для себя дивизионе.

Украинец является чемпионом мира и Европы среди любителей, а также олимпийским чемпионом Лондона-2012, а известен он не только своими успехами на ринге, но и активной гражданской позицией, за которую его часто жестко критикуют на Украине.

Уроженец Симферополя, столицы Республики Крым, несмотря на то что проживает ныне в Киеве, всегда называет народы России и Украины братскими и готов отстаивать свою позицию.

«Для меня это Тайсон Фьюри. Я считаю его лучшим тяжем сейчас. Нравится его манера, стиль, как он выстраивает свои бои», — отвечал украинец на вопрос, кого он считает лучшим современным тяжеловесом.

Летом Усика называл топовым боксером и одним из своих возможных соперников британец Энтони Джошуа , который в итоге, правда, встретился на ринге с Энди Руисом-младшим и неожиданно был нокаутирован соперником в 11-м раунде. Поединок Усика с Джошуа еще очень даже возможен в принципе, но для этого британцу нужно взять у Руиса реванш, а украинцу — победить Федосова.

Можно не сомневаться, что Усик будет в этом противостоянии фаворитом, а главной его задачей станет за счет лучшей подвижности и отменной техники избежать фирменного нокаутирующего удара Андрея, имеющего славу панчера.