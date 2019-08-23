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Боксер Максим Дадашев посмертно награжден золотой медалью 

ТК «Звезда» + ещё 8 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Медаль вручили тренеру Бадди Макгирту и менеджеру Эгису Климасу.
Заседание конгресса Евразийской федерации профессионального бокса началось с минуты молчания в память о Максиме Дадашеве. Также федерация решила наградить боксера посмертно золотой медалью. Награду вручили менеджеру боксера Эгису Климасу и тренеру Бадди Макгирту.
«Мы скучаем по Максиму. Пусть бог хранит его и поможет его семье», — цитирует «Российская газета» Макгирта.
Девятнадцатого июля в США Дадашев проводил бой против Субриэля Матиаса за право бороться за титул чемпиона мира по версии IBF. Поединок остановил тренер россиянина после 11-го раунда. Сразу же после боя Дадашев был госпитализирован, врачи диагностировали у него отек мозга. Спасти боксера медики не смогли.
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