Боксер Максим Дадашев посмертно награжден золотой медалью

Медаль вручили тренеру Бадди Макгирту и менеджеру Эгису Климасу.

Заседание конгресса Евразийской федерации профессионального бокса началось с минуты молчания в память о Максиме Дадашеве . Также федерация решила наградить боксера посмертно золотой медалью. Награду вручили менеджеру боксера Эгису Климасу и тренеру Бадди Макгирту.

«Мы скучаем по Максиму. Пусть бог хранит его и поможет его семье», — цитирует «Российская газета» Макгирта.

Девятнадцатого июля в США Дадашев проводил бой против Субриэля Матиаса за право бороться за титул чемпиона мира по версии IBF. Поединок остановил тренер россиянина после 11-го раунда. Сразу же после боя Дадашев был госпитализирован, врачи диагностировали у него отек мозга. Спасти боксера медики не смогли.