Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO 

ТАСС + ещё 96 7 часов назад
Фото: ТАСС
Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Челябинске, он выиграл у обязательного претендента британца Энтони Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде.
В послужном списке 36-летнего Ковалева теперь 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. Он впервые выступил в родном Челябинске. Все билеты на поединок были проданы, самый дешевый стоил 1700 рублей, вместимость арены "Трактор" составляет около 7 тыс. человек.
В послужном списке 28-летнего Ярда теперь 18 побед (17 нокаутом), одно поражение. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира. Британец занимал первое место в рейтинге WBO.
Лучшие моменты Премьер-лиги
ТАСС: последние новости
Валуев считает, что победа Ковалева поспособствует популяризации бокса в стране Украинский боксер Александр Усик отказался от поединков против россиян Соперник российского бойца Минакова сменился за несколько часов до боя в Bellator
Бокс , Сергей Ковалев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка Адриано раскритиковала образование в РФ
В «Барселоне» прокомментировали ситуацию с Неймаром
Валуев оценил вклад Ковалева в популяризацию бокса1
Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном
Линетт победила в финале турнира в Нью-Йорке
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение