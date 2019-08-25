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Валуев оценил вклад Ковалева в популяризацию бокса 

Газета.Ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: ТАСС
Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе депутат Госдумы Николай Валуев высказался о популяризации бокса в России, передает ТАСС.
Он отметил, что дети начнут активнее записаться в школы бокса после того, как российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда.
"Браво, Сергей. Твой джеб, терпение и желание победить сделали свое дело — соперник и его амбиции повержены на настил челябинского ринга. Удар по печени тем, кто в тебе разуверился. Бокс выиграл от такого зрелища, дети пойдут в школы бокса с еще большим рвением", — написал Валуев в своем инстаграме.
Ранее Ковалев стал заслуженным мастером спорта после победы над Ярдом.
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Бокс , Николай Валуев , Сергей Ковалев , Госдума , ИТАР-ТАСС
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