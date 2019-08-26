Майк Тайсон — фанат марихуаны. Он строит свой наркотический «Диснейленд»

Имя Майка Тайсона прочно ассоциируется с наркотиками. Американский боксер при каждом удобном случае напоминает, что начал употреблять их еще в детстве и не бросал даже в годы профессиональной карьеры. И вот теперь, уйдя на покой, он начал строительство настоящей империи каннабиса, центром которой станет гигантское ранчо в Калифорнии — штате, где разрешено употребление марихуаны в рекреационных целях. Созданная Тайсоном компания уже сейчас возводит наркотический оазис, устройство которого изучила «Лента.ру».

В России марихуана признана опасным наркотиком, ее употребление и распространение запрещено законодательством. Данный материал не пропагандирует продажу и распространение наркотических веществ. «Лента.ру» призывает избегать употребления наркотиков.

С детства за марихуану

На ранчо Майка Тайсона вы сможете найти шикарные отели, амфитеатр, магазины, самую длинную ленивую реку в мире, по которой можно плыть час. Ну, или вечность.

Все это — в перспективе. На 418 акрах (это почти 170 гектаров) в Калифорнийской пустыне компания бывшего чемпиона мира по боксу собирается построить (и уже строит) гигантский наркотический «Диснейленд», оазис, где ****** [употреблять] траву можно практически повсеместно: лежа на газонах, сидя в лаунж-зонах, проплывая по той реке прямиком… да, в вечность. Это мечта Майка Тайсона, которую он пытается воплотить в жизнь вместе с партнером Робертом Хикманом.

Но… зачем?

После завершения карьеры с боксером произошло много интересного, но, несмотря на занимательное настоящее, практически в каждом интервью Тайсон вспоминал свое прошлое. Детство, в котором уже были наркотики, например. «Когда в первый раз? Лет в восемь или девять. Травка, алкоголь… Потом лет в одиннадцать я попробовал кислоту», — рассказывал Майк в интервью Джо Рогану . Так рано он начал во многом из-за сложных отношений с матерью, которая использовала своеобразные методы воспитания. Да и компания, с которой связался маленький Майк, не могла подтолкнуть его к здоровому образу жизни.

О трудном жизненном пути Тайсона известно многое, как и о его отношениях с наркотиками. Это самые длинные и прочные отношения, тянущиеся из детства и порой слишком тесные. Тайсон перепробовал кучу всяких веществ, употреблял прямо перед знаковыми боями и уже после окончания карьеры признавался, что слава испортила его жизнь. Выход же он искал в наркотиках разного вида. Его подкашивали скандалы, и он брался за вещи потяжелее. Теперь же Майк «остепенился»: в его рационе сейчас только марихуана.

Douglas C. Pizac / AP

Трава стала для него мостиком, по которому он, в его понимании, шел к компромиссу с миром. И, очевидно, пришел. Теперь Тайсон уверовал в целебные свойства марихуаны и стал пропагандистом ее рекреационного использования. Собственно, сама идея ранчо — логичный результат умозаключений Майка. Помимо оазиса в центре американского «нигде», бывший боксер заимел и компанию, которая распространяет каннабис. Трава после обработки попадает в коробочки с надписью «Ранчо Тайсона» и отправляется к потребителям — качественная, доступная, лечебная.

Эти три слова формируют идеологию Тайсона.

Империя развлечений

В офис компании The Ranch, которая управляет всеми инициативами Тайсона с каннабисом, этим летом наведались журналисты GQ и описали его как место, где что-то сумасшедшее происходит практически постоянно. Майк приглашает странных гостей, которые в будущем становятся его партнерами или просто компаньонами, принимает знаменитостей, особенно часто — из мира единоборств.

Жизнь Майка будто бы превратилась в бизнес-рутину, но своеобразную. Так, обычно он просыпается в пять утра, сразу же поджигает косяк, потом идет в душ, завтракать и так далее. Потом дожидается машину, которая отвозит его в безумный офис. Все, рабочий день начинается.

Компания Майка Тайсона ввязалась в гонку, которая началась сразу после легализации в Калифорнии употребления марихуаны в рекреационных целях. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2018 года. GQ уточняет: к 2025 году рынок каннабиса вырастет до четырех миллиардов долларов, и The Ranch хочет свой кусок от этого пирога. Сейчас под брендом Tyson Ranch выпускаются различные продукты, предназначенные, как указывается на сайте компании, для премиум-покупателей. Конор Макгрегор , например, оценил марихуану Ko Kush, и ему понравилось.

«Ты много чего плохого говорил обо мне, но я был рад встретиться, все уладить и повеселиться. Твоя марихуана и вправду хороша. Для меня было большой честью попробовать ее», — примерно так говорил Конор.

Но ранчо — явно главный проект Майка Тайсона и его соратников. Оно появится в пустыне около Калифорния-Сити. Осталось лишь понять — когда. Стройка началась еще в 2017 году, на символическом открытии территории, помимо Майка и его партнеров, присутствовала и мэр Калифорния-Сити Дженнифер Вуд, которая понадеялась, что огромный курорт поможет ее городу «переродиться».

Наркотический рай для всех — мечта Майка. На территории ранчо можно будет ****** практически везде, за исключением тех мест, где будут разливать алкоголь. Это, уточняет партнер Тайсона, запрещено законом. Интересно, будет ли работать правило «не курить в номерах» в шикарном отеле, который появится на территории оазиса? А еще здесь планируются музыкальные фестивали, тестовый уже прошел в феврале 2018 года и получил название Kind Festival. На сцену вышел рэпер A$AP Ferg, за его выступлением наблюдала сотня гостей. Это была, можно сказать, демоверсия того, каким должно быть ранчо.

Роберт Хикман рассказывает, что компания планирует снять полноценный ситком о том, как Тайсон строит свою империю. Он должен стать частью промокампании: на телевидении рекламировать каннабис напрямую нельзя, а производство сериала поможет это правило обойти. Более того, Хикман уже привлек операторов, которые отсняли пробные кадры.

Инфотейнмент во всей своей красе.

Всем по пакетику

Все еще есть ощущение, что это ранчо — очередная безумная прихоть любящего роскошь Тайсона. Все ведь помнят, что по его поместью гулял белый тигр.

Но боксер, кажется, и правда начал мыслить чуть серьезнее.

«Майк Тайсон создал ранчо, чтобы сделать лечебные свойства каннабиса доступными каждому», — говорится в первой публикации компании спортсмена в Instagram.

На фотографии он смотрит на пустое поле, где сейчас возводится ранчо.

@tysonranchofficial

Здесь, помимо шикарных условий для ******* первосортной марихуаны, появится полноценный университет, названный именем основателя ранчо. В нем будут созданы все условия для изучения свойств травы и ведения бизнеса. Занятия для будущих счастливых фермеров будут проводить опытные эксперты. При этом на территории ранчо трава выращиваться не будет: компания закупит ее у проверенных производителей.

Хикман прогнозирует: строительство ранчо завершится через несколько лет. Уже сейчас он ведет переговоры с «большими инвесторами», на руках у руководителей The Ranch есть предложения. Артисты якобы выстраиваются в очередь, чтобы выступить на следующем Kind Festival.

Более того, в планах команды Тайсона — построить еще одно ранчо, на границе между штатами Флорида и Джорджия. Использование марихуаны в рекреационных целях на этих территориях не разрешено, однако Хикман считает, что и без каннабиса оно будет пользоваться популярностью. Впрочем, то же самое он говорит и об основном ранчо.

«Если вдруг в Калифорнии употребление марихуаны станет незаконным, то людям все равно будет чем заняться у нас. У нас будет аквапарк для детей, самая длинная ленивая река. Все будут пить пина-коладу и плавать там, где им захочется. У нас будет стадион, где можно проводить ивенты UFC, боксерские поединки и большие концерты. У нас будет университет», — рассуждает партнер Тайсона.

Планы у команды бывшего чемпиона грандиозные, а работы — много. Но и отдыхать эти парни умеют. Не так давно Тайсон в своем подкасте задался вопросом: «А сколько денег я трачу на марихуану?» В обсуждении с соведущим ответ был найден довольно быстро: «40 тысяч долларов? Да-а-а, 40 тысяч долларов в месяц».

А как еще должен проводить время человек, который строит наркотический рай в пустыне?