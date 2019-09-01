Поветкин победил брата Фьюри 

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
25 августа

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
3 0
Ахмат Ахмат
Ростов
Ростов
2 1
Рубин Рубин
Крылья Советов
Крылья Советов
1 2
Спартак М Спартак М
25 августа

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Борнмут
Борнмут
1 3
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 1
Бёрнли Бёрнли
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
0 1
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
25 августа

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Мальорка
Мальорка
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Алавес
Алавес
0 0
Эспаньол Эспаньол
Леганес
Леганес
0 1
Атлетико М Атлетико М
25 августа

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Герта
Герта
0 3
Вольфсбург Вольфсбург
26 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
3 1
Сочи Сочи
30 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
0 0
Динамо М Динамо М
30 августа

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Севилья
Севилья
1 1
Сельта Сельта
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
30 августа

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
1 3
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
31 августа

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
1 2
Оренбург Оренбург
Рубин
Рубин
0 3
Сочи Сочи
Локомотив М
Локомотив М
1 2
Ростов Ростов
31 августа

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
4 0
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 1
Уотфорд Уотфорд
31 августа

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Осасуна
Осасуна
2 2
Барселона Барселона
Леванте
Леванте
2 0
Вальядолид Вальядолид
Хетафе
Хетафе
1 1
Алавес Алавес
31 августа

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Бавария
Бавария
6 1
Майнц Майнц
Шальке-04
Шальке-04
3 0
Герта Герта
Вольфсбург
Вольфсбург
1 1
Падерборн 07 Падерборн 07
1 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
16:30
ЦСКА ЦСКА
Спартак М
Спартак М
19:00
Зенит Зенит
1 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Эвертон
Эвертон
16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Арсенал
Арсенал
18:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
1 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
18:00
Мальорка Мальорка
Атлетико М
Атлетико М
20:00
Эйбар Эйбар
Эспаньол
Эспаньол
20:00
Гранада Гранада
1 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вердер
Вердер
16:30
Аугсбург Аугсбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:00
Фортуна Фортуна

Поветкин победил брата Фьюри 

Lenta.ru + ещё 49 2 часа назад
Поветкин победил брата Фьюри
Фото: Steven Paston / AP
Российский тяжеловес Александр Поветкин оказался сильнее британца Хьюи Фьюри. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Бой прошел в андеркарде боксерского вечера, главным поединком которого является противостояние украинца Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла. Поветкин и Фьюри боксировали все двенадцать раундов. Россиянин одержал победу единогласным судейским решением. Поветкин стал обладателем пояса WBA International в тяжелом весе.
39-летний Поветкин вышел на ринг впервые в 2019 году. Россиянину удалось закрыть поражение от британского тяжеловеса Энтони Джошуа. Он нокаутировал Поветкина 22 сентября в поединке за титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Россиянин впервые в карьере уступил нокаутом.
Фьюри — двоюродный брат британского тяжеловеса Тайсона Фьюри. На его счету 23 победы и четыре поражения. Поветкин одержал 36-ю победу в карьере при двух поражениях.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Последние новости
Зеленский рассказал о реакции МИД на его первый звонок Путину Зеленский рассказал о реакции МИД на его первый звонок Путину США ударили по Идлибу США ударили по Идлибу «Мороженщица Путина» оказалась «не простой продавщицей» «Мороженщица Путина» оказалась «не простой продавщицей»
Комментарии
Бокс , Энтони Джошуа , Люк Кэмпбелл , Василий Ломаченко , Александр Поветкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фирмино вошел в историю АПЛ
Фирмино вошел в историю АПЛ
Россияне не сумели выйти в плей-офф Кубка Европы
Россияне не сумели выйти в плей-офф Кубка Европы
Сироткин отреагировал на смерть Юбера
Сироткин отреагировал на смерть Юбера
Шахматист Непомнящий поднялся в рейтинге FIDE
Шахматист Непомнящий поднялся в рейтинге FIDE
Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота
Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота2
Видео
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
У Мамаева появились новые проблемы с законом
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
00:45
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
MMA
Переодевавшийся теннисист заворожил фанатку
00:21
Переодевавшийся теннисист заворожил фанатку
Теннис
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
Над Шараповой поиздевались после поражения
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
Российская спортсменка умерла в 25 лет
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение