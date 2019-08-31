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Чжан стала первой китайской чемпионкой в истории UFC 

News.ru + ещё 20 7 часов назад
Чжан стала первой китайской чемпионкой в истории UFC
Фото: AP/TASS
В китайском Шеньчжене завершился турнир UFC, главным событием которого стал титульный бой в женском наилегчайшем весе. Китаянка Вейли Чжан в первом раунде нокаутировала чемпионку из Бразилии Джессику Андраде.
Чжан сначала потрясла соперницу мощными ударами коленями, затем продолжила атаковать сериями с обеих рук у сетки, пока та не рунула на канвас. Таким образом, Китай получил первый в истории чемпионский пояс UFC.
В соглавном бою вечера китайский полусредневес Ли Цзинлян нокаутировал на последних секундах третьего раунда бразильца Элизеу Залески дос Сантоса.
Как сообщал News.ru, российский новичок UFC Хадис Ибрагимов проигралудушающим приёмом в третьем раунде корейцу Да Ун Чжуну на турнире UFC в Китае.
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Бокс , MMA , Джессика Андраде
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