Bellator ведет переговоры о прощальном бое Емельяненко

Bellator ведет переговоры по проведению прощального боя Федора Емельяненко

Президент Bellator Скотт Кокер ведет переговоры с Rizin Fighting Federation о проведении поединка Федора Емельяненко с американцем Куинтоном Джексоном в Японии в конце декабря 2019 года

Как сообщает в своем Twitter-аккаунте журналист The Athletic Джош Гросс, этот бой может стать последним в карьере россиянина.

Сам поединок должен возглавить кард турнира, который планируется провести 29 декабря.

В профессиональной карьере Емельяненко одержал 38 побед (из них 14 нокаутом), а также потерпел шесть поражений.

В своем последнем поединке 42-летний спортсмен проиграл нокаутом в первом раунде американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.