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Bellator ведет переговоры по проведению прощального боя Федора Емельяненко 

Газета.Ru + ещё 5 8 часов назад
Bellator ведет переговоры о прощальном бое Емельяненко
Фото: Газета.Ru
Президент Bellator Скотт Кокер ведет переговоры с Rizin Fighting Federation о проведении поединка Федора Емельяненко с американцем Куинтоном Джексоном в Японии в конце декабря 2019 года
Как сообщает в своем Twitter-аккаунте журналист The Athletic Джош Гросс, этот бой может стать последним в карьере россиянина.
Сам поединок должен возглавить кард турнира, который планируется провести 29 декабря.
В профессиональной карьере Емельяненко одержал 38 побед (из них 14 нокаутом), а также потерпел шесть поражений.
В своем последнем поединке 42-летний спортсмен проиграл нокаутом в первом раунде американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.
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Бокс , Федор Емельяненко , Скотт Кокер
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