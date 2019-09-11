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Жена Дадашева рассказала о прощании сына с умирающим отцом 

Газета.Ru + ещё 10 13 часов назад
Жена погибшего после боя российского боксера Максима Дадашева Елизавета рассказала о реакции двухлетнего сына на смерть отца, передает Sports.ru.
Трагический бой прошел в ночь на 20 июня по московскому времени. Россиянин сражался с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Перед 12 раундом его команда запросила остановку поединка из-за ухудшившегося состояния здоровья боксера. Дадашева госпитализировали. Врачи диагностировали у него отек мозга и провели трепанацию, после чего спортсмен был введен в искусственную кому. Спасти его не удалось. Дадашев скончался 23 августа.
"Когда мы приехали в госпиталь, врачи сразу сказали, что у Макса нет ни единого шанса. Мой мир рухнул. Максим для меня важнее всех!
Я зашла в палату, увидела состояние, в котором он находился. Потом спросили, хочу ли я, чтобы в палату зашел сын. Я поняла, что, может, делаю что-то неправильно, но твердо решила: ребенок должен попрощаться с отцом. Да, Макс ничего не видел, не слышал, но я посчитала, что это будет честно. Даниэль зашел, начал трясти отца. Говорил: "Папа, вставай!" Это было очень страшно.
Когда сын вышел с моим отцом на улицу, он показал на дерево и сказал: "Дедушка, смотри, там сидит большая птица". А там никого не было. И когда они поехали в отель, Даниэль показывал в окно и говорил: "Вот же она, эта птица! Она летит за нами". К тому моменту у Макса уже умер мозг. Фактически он уже был мертв… По сути, его тело просто находилось на искусственном жизнеобеспечении. Мой папа, тоже атеист, от слов внука почувствовал, как мурашки пошли по телу", — рассказала женщина.
Ранее сообщалось, что убит в уличной драке узбекский боец смешанного стиля (ММА).
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Комментарии3
Бокс , Максим Дадашев , Sports.ru
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