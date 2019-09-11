Тайсон Фьюри: «Иногда звонит Джошуа и говорит, что вырубит меня»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал об отношениях с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Энтони Джошуа «Я звоню ему иногда м говорю: «Что происходит, Эй Джей, как дела?». А потом я говорю ему, что собираюсь вырубить его, он говорит мне, что собирается вырубить меня. Я отвечаю: «После последнего боя тебе нужно как следует улучшить свой бокс, чтобы нокаутировать меня». 14 сентября в Лас-Вегасе Фьюри будет боксировать против Отто Уаллина, а Джошуа 7 декабря в Эр-Риаде проведет матч-реванш против чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руиса

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