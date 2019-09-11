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Тайсон Фьюри: «Иногда звонит Джошуа и говорит, что вырубит меня» 

Sports.ru 3 часа назад
Фьюри: «Иногда звонит Джошуа и говорит, что вырубит меня»
Фото: Reuters
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал об отношениях с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Энтони Джошуа.
«Я звоню ему иногда м говорю: «Что происходит, Эй Джей, как дела?». А потом я говорю ему, что собираюсь вырубить его, он говорит мне, что собирается вырубить меня.
Я отвечаю: «После последнего боя тебе нужно как следует улучшить свой бокс, чтобы нокаутировать меня».
14 сентября в Лас-Вегасе Фьюри будет боксировать против Отто Уаллина, а Джошуа 7 декабря в Эр-Риаде проведет матч-реванш против чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руиса.
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