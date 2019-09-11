Федор Емельяненко начнет готовиться к последнему бою в ноябре

Стало известно, когда российский боец смешанного стиля (MMA) начнет подготовку к бою с американцем Куинтоном Джеконом, сообщает ТАСС.

Поединок пройдет 29 декабря в Японии. Ожидается, что он станет последним в карьере россиянина.

На счету Емельяненко титул четырехкратного чемпиона мира по ММA в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратного — по версии RINGS и WAMMA.

В июне 2019 года Федор подписал новый контракт с промоутерской компанией Bellator.

В активе 42-летнего спортсмена 38 побед и шесть поражений.

Ранее был убит в уличной драке узбекский боец ММА.