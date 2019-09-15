Фьюри победил Валлина перед реваншем с Уайлдером

Бывший чемпион мира по трем престижным версиям в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри одержал победу перед повторным поединком с американцем Деонтеем Уайлдером.

В 12-раундовом бою, который прошел в Лас-Вегасе, он выиграл у шведа Отто Валлина судейским решением.

Все судьи единогласно отдали победу британцу — 116-112, 117-111, 118-110.

Фьюри во второй раз вышел на ринг после того, как его поединок с Уайлдером за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в декабре 2018 года завершился вничью. Теперь профессиональный рекорд 31-летнего Фьюри — 29 побед (20 нокаутом), ни одного поражения и одна ничья.