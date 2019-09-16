Отец Фьюри раскритиковал сына после победы

Бывший боксер Джон Фьюри , отец британского тяжеловеса Тайсона Фьюри, выразил недовольство тем, как прошел поединок его сына против шведа Отто Уаллина. Его слова передает The Independent.

«Это худший бой в исполнении Тайсона, что я видел», — признался он.

По мнению отца боксера, Фьюри выглядел слабым в поединке со шведским спортсменом. Он возложил вину на тренеров.

«Если бы все зависело от меня, этих ребят бы уже уволили», — заявил Фьюри.

Он отметил, что несмотря на проблемы, его сын сумел справиться с оппонентом. Поединок против шведского спортсмена завершился победой Фьюри судейским решением. Для британца победа стала 29-й в карьере.

В июне Фьюри одолел немца Тома Шварца . Поединок продлился шесть минут. Свой предыдущий поединок британский боксер провел против американца Деонтея Уайлдера в декабре 2018-го. Бой закончился ничьей. Таким образом американец сохранил пояс чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBС).

Джон Фьюри выступал в тяжелом весе с 1987 по 1995 год. Британец одержал восемь побед, потерпел четыре поражения. Еще один поединок с его участием завершился вничью.