Боксер Глеб Бакши вышел в четвертьфинал чемпионата мира

В Екатеринбурге продолжается чемпионат мира по боксу. Россиянин Глеб Бакши вышел в полуфинал в весовой категории до 75 кг.

В четвертьфинале Глеб Бакши победил кубинца Арлена Лопеса. Все судьи отдали предпочтение россиянину. В полуфинале соперником Глеба станет победитель боя между бразильцем Соузой де Консейсао и итальянцем Сальваторе Кавалларо