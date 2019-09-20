Главные скандалы в истории бокса

Ограбление легенд и триумф России. 5 скандалов на больших боксёрских турнирах

В эти минуты в Екатеринбурге проходит чемпионат мира, и там тоже не всё гладко…

Чемпионат мира по боксу в России близится к завершению. Кто-то восторгается высоким уровнем его организации, кто-то просто внимательно следит за результатами, а третьи продолжают оставаться под впечатлением от выступления российской сборной. Четыре полуфиналиста, а соответственно и четыре гарантированные медали — результат более чем достойный.

Впрочем, пока не обходится и без ложки дёгтя. Четвертьфинальный поединок тяжеловеса Максима Бабанина получился скандальным. По итогам боя судьи отдали путёвку в полуфинал его сопернику из Англии. Лишь после протеста российской сборной результат был пересмотрен, после чего Бабанин и стал полуфиналистом турнира. На этом фоне вспоминаем другие громкие скандалы любительского бокса на самых крупных соревнованиях.

Эвандер Холифилд. Олимпийские игры-1984. Полуфинал турнира

Легендарный бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд имел богатую любительскую карьеру. Американец принадлежал к славному поколению сборной США, в которой ему довелось выступать с другими будущими звёздами профессионального спорта — Пернеллом Уиттакером и Вёрджилом Хиллом.

Игры в Лос-Анджелесе обещали стать для сборной США триумфальными, что объяснялось отсутствием на состязаниях целого ряда сборных из социалистического блока и в первую очередь — сборной СССР. В целом, таковыми они и стали. Но всё же собрать все сливки не удалось. В частности, это касалось и Холифилда.

Выступая тогда в полутяжёлом весе, он, словно ураган, уничтожал соперников на пути к полуфиналу, неизменно празднуя досрочные победы. В 1/2 финала его соперником стал новозеландец Кевин Барри, впоследствии ставший тренером Дэвида Туа . Холифилд уверенно вёл поединок и уже в первом раунде потряс соперника. В конце второй трёхминутки Эвандер провёл мощную двойку корпус-голова и отправил соперника на настил. По мнению рефери, американец нанёс второй удар после команды «стоп». Потому третий в ринге принял решение дисквалифицировать американца и отдать победу Барри. К чести новозеландца, он поднял руку Холифилда, понимая, что настоящим победителем был именно Эвандер.

Неоднозначное решение рефери многими объяснялось просто. Дело в том, что Григорье Новичич, принимавший решение о дисквалификации, представлял тогда Югославию. А в финале победителя пары Холифилд — Барри ждал как раз таки представитель объединённого балканского государства Антон Йосипович. Осознавая, что в бою с Холифилдом у того будут мизерные шансы, Новичич, по версии многих, упростил соотечественнику путь к золоту. Протест американской сборной тогда принят не был, а Холифилд через три месяца начал профессиональную карьеру, завершив путь в любителях несправедливым поражением.

Рой Джонс-младший. Олимпийские игры-1988. Финал

Следующая Олимпиада также не обошлась без скандала и также в него был вовлечён американский боксёр, будущая звезда профессионального бокса Рой Джонс-младший. На играх в Сеуле молодой Джонс показывал отменный бокс, убирая с пути соперника за соперником. В преддверии финала мало кто сомневался, что Рой не сумеет справиться с хозяином ринга, представителем Южной Кореи Пак Сихуном. На протяжении всех трёх раундов американец тотально доминировал. Во второй трёхминутке рефери даже пришлось открывать счёт корейцу. Но всех усилий Джонса оказалось недостаточно. По решению судей победа была отдана Сихуну, что стало настоящей сенсацией. Удивления не скрывал и сам «победитель», принёсший Рою извинения.

Впоследствии статистика ударов показала, что Джонс бил чаще и точнее в каждом из раундов. В целом за бой он выбросил 95 точных ударов, в то время как кореец мог похвастать 32 попаданиями. Протест американцев не был удовлетворён, так как не был подан в соответствующие регламенту сроки. Исход этого боя стал одним из самых скандальных в истории всего как любительского, так и профессионального бокса. Он побудил в скором времени изменить систему подсчёта очков в любительском спорте.

Флойд Мейвезер. Олимпийские игры-1996. Полуфинал

И снова мы не обойдёмся без участия американцев. На этот раз речь идёт о полуфинале Олимпиады. Флойд Мейвезер ещё один легендарный профессионал, который имеет за спиной отменную любительскую карьеру. Олимпийские игры в Атланте были его финальным аккордом в составе национальной команды. Флойд уверенно двигался по турнирной сетке, ломая серьёзную оппозицию. В первом поединке он досрочно победил представителя Казахстана Бахтияра Толегенова, далее он легко справился с Артуром Геворкяном , а в ¼ финала убрал с пути Лоренсо Арагона с Кубы.

В полуфинальной встрече его ждал трёхкратный чемпион мира, сильнейший мастер в истории болгарского любительского бокса Серафим Тодоров. В том поединке Мейвезер действовал в ринге раскованно и легко, рассчитывая на тактику удар-уход. Впрочем, судьи часто не засчитывали его попадания, и тогда Флойду пришлось немного перестраиваться. В ходе боя он постоянно наседал на соперника и пытался обрушивать на него шквал атак. Но, как говорилось выше, не все его удары были засчитаны. В середине заключительного раунда боксёры перешли на ближний бой. Мейвезер пытался донести до соперника как можно больше ударов и в какой-то момент сравнял счёт, но в суматохе Тодоров провёл ещё несколько тычков, два из которых были засчитаны. В конце концов Серафим победил и добыл путёвку в финал.

Не обошлось и без недопонимания. Сначала рефери поднял руку Флойда, который, к слову, до объявления результатов выражал уверенность в своей победе. Решение по этому бою до сих пор вызывает споры. Как бы то ни было, в историю оно вошло как последнее поражение великолепного американца.

Василий Ломаченко. Чемпионат мира — 2011. 1/8 финала

На первенство мира в Баку Василий Ломаченко приехал в статусе действующего олимпийского чемпиона и действующего чемпиона мира. К моменту старта турнира казалось, что никакой интриги в весовой категории до 60 кг быть не может. Уже тогда всем было понятно, что Ломаченко — единственный в своём роде и уникален. В целом, тогда вся украинская команда, ведомая и вдохновлённая Василием и его тренером Анатолием Ломаченко , прибыла на состязания в великолепной форме.

Но судейский корпус едва не превратил выступления Ломаченко в фарс с элементами драмы. В 1/8 финала Лома встретился с бразильцем Робсоном Консейсао. Первый раунд украинец традиционно работал на первой скорости, изучая слабые места противника. Но уже во втором раунде он принялся работать по полной. Но этого для судей было недостаточно, как оказалось, перед заключительной трёхминуткой он проигрывал три очка. Накачанный эмоционально, Василий с самого начала третьего раунда бросился на соперника яростными атаками.

Несколько раз он отправлял Робсона на канвас, но рефери удосужился открыть счёт лишь однажды. Бразилец же со своей стороны вёл бой откровенно грязно, падал, тянул время и сетовал на мнимые удары ниже пояса. В результате, судьи насчитали победу Консейсао со счётом 20:19. Благо, представители ФБУ отреагировали оперативно и подали протест на скандальное решение судей. Оно было пересмотрено, и победа в итоге была отдана Ломаченко, который и стал победителем всего турнира. Что же до Консейсао, то с 2016 года он боксирует в профессионалах и пока ещё не знает горечи поражений.

Владимир Никитин. Олимпийские игры-2016. Четвертьфинал

Раз уж бой Максима Бабанина стал поводом для написания всего материала, нельзя не вспомнить и ещё один скандальный поединок с участием другого россиянина. Впрочем, скандальным его сделал проигравший.

В четвертьфинале Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Владимир Никитин встретился с ирландцем Майклом Конланом . Бойцы хорошо знали друг друга, а на первенстве мира в Астане в 2013 году россиянин уже уверенно побеждал противника. В этот раз поединок получился близким и отдать победу можно было как одному, так и другому. В итоге судейский корпус отдал победу россиянину, что вызвало негодование Конлана. Не церемонясь, он прямо в ринге устроил форменную истерику, показывая судьям неприличные жесты. После боя он выдвигал обвинения в коррупции. А после выдвинул фантастическую версию, что подкуп судей курировал едва ли не президент России Владимир Путин лично. Во всяком случае, на своей странице в «Твиттере» Конлан обратился именно к главе Российской Федерации.

Что касается Никитина, то он в своей победе не сомневался.

«Больше половины людей галдят, не посмотрев бой или не разбираясь в боксе. Я побеждал Конлана на чемпионате мира в 2013 году, обошёл его в рейтинге Всемирной серии бокса, где я был первым, а он — вторым. Он стал чемпионом мира и Европы только потому, что я из-за травмы не боксировал не этих турнирах. Я пересматривал тот бой сто раз, это был близкий поединок, но в точности и жёсткости я был сильнее», — говорил Никитин в одном из интервью.

Сейчас оба бойца выступают уже в профессионалах и даже были близки к реваншу. Но в последний момент их бой сорвался из-за травмы россиянина. Впрочем, нет сомнений, что с таким бэкграундом они всё же когда-нибудь встретятся вновь.