Андрей Замковой вышел в финал ЧМ по боксу

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Бавария
Андрей Замковой вышел в финал чемпионата мира по боксу
Sports.ru
17 часов назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Российский боксер
Андрей Замковой
вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Екатеринбурге.
В полуфинале весовой категории до 69 кг он победил Абылайхана Жусупова (Казахстан).
Финалы пройдут 21 сентября.
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