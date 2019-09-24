Путин поздравил российских боксеров

Путин поздравил российских боксёров с успешным выступлением на ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил российских боксёров Глеба Бакши, Андрея Замкового и Муслима Гаджимагомедова , которые завоевали золотые медали на чемпионате мира в Екатеринбурге.

Поздравления президента опубликованы на официальном сайте Кремля.

Бакши стал чемпионом мира по боксу в весе до 75 кг, одолев филиппинца Юмира Марсиаля. Замковой в финале категории до 69 кг победил англичанина Пэта Маккормака. Гаджимагомедов оказался сильнее эквадорца Хулио Кастильо в весовой категории до 91 кг.

Соревнования прошли в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.