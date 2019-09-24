Сборная Украины отказалась от ЧМ по боксу в России

Женская сборная Украины отказалась от участия в чемпионате мира по боксу, который пройдет в Улан-Удэ. Почему украинские спортсменки приняли такое решение, разбиралась «Газета.ru».

По данным издания, решение об отказе от участия в чемпионате мира, который пройдет с 3 по 13 октября и где выступят 330 спортсменок из 75 стран, приняла украинская федерация бокса, при этом никаких комментариев от ведомства не последовало.

«Поступило официальное письмо о том, что сборная Украины не приедет на чемпионат мира», — приводится в статье заявление пресс-службы организационного комитета первенства.

При этом газета напомнила, что в марте 2018 года министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинским спортсменам запрещено участвовать как в соревнованиях, так и в тренировочных сборах на территории России. Уже 11 апреля того же года указ утратил свою силу, но спортсмены, выступающие в России лишались госфинансирования.

Ранее от участия в чемпионате мира, который проходил с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге, отказалась и мужская сборная Украины по боксу. Федерация бокса Украины объяснила отказ необходимостью отправить команду на турнир, который будет отборочным на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио. Однако часть украинских боксеров все же приехала на мировое первенство, проходившее в России.

По словам боксера сборной Украины Марата Григоряна, что его команда приехала на чемпионат мира в Екатеринбурге, чтобы встретиться с лучшими соперниками, а политика спортсменов не касается. Но, по данным издания, украинские боксеры вынуждены были ехать за свой счет, а их результаты, показанные на чемпионате мира, в итоге не были внесены в протокол национальной федерации бокса.

В свою очередь бывший чемпион мира в тяжелом весе, депутата Госдумы России Николая Валуева отметил, что выступление украинских боксеров на первенстве мира в Екатеринбурге «поставить крест на их карьере», так как в Федерации бокса Украины «все подчинено гротескному политическому процессу».