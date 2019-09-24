Боксер выдал себя за другого и умер на ринге

Выступивший под чужим именем боксер умер на ринге

Болгарский боксер Борис Станчов, выдавая себя за своего двоюродного брата Исуса Величкова, погиб в ходе боя с албанцем Ардитом Мурджей (Ardit Murja). Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, у болгарина случился сердечный приступ в пятом раунде боя. Спортсмен упал в углу ринга, поединок немедленно был остановлен. Однако врачам не удалось спасти жизнь спортсмена.

«Станчов выступал с моей лицензией с 2018 года. Он говорил, что у него не было проблем со здоровьем, тренер знает это», — приводятся в статье слова Величкова.

При этом, по данным издания, пресс-служба Всемирного боксерского совета (WBC) выразила соболезнования в связи со смертью Исуса Величкова, подчеркнув, что она «наступила почти мгновенно».