Емельяненко записал видео с «угрозами» Кокляеву

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко показал, как будет биться с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Соответствующий ролик спортсмен опубликовал в личном микроблоге в понедельник, 23 сентября.
На кадрах видно, как он с помощью груши оттачивает удары. В какой-то момент Емельяненко начал сопровождать движения словесным комментарием.
— Вот так я буду работать против Кокляева. Вот так у него будет голова туда-сюда болтаться. А я буду получать удовольствие на ринге, а когда мне надоест, я просто ударю, и Миша рухнет, — сказал боец в видео, выложенном в Instagram.
Напомним, что Кокляев и Емельяненко формально начали «бороться» в Сети в конце марта 2019 года. Первый вмешался в конфликт бойца MMA и Сергея Харитонова, пытаясь развеять миф о невысоких умственных путевках способностях стронгменов. Их поединок пройдет в Москве 29 ноября.