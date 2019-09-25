Участники ЧМ по боксу устроили дебош в отеле

Участники чемпионата мира по боксу, который проходил в Екатеринбурге, устроили потасовку в отеле Hyatt.

Как сообщает Baza в Telegram, в ночь с 19 на 20 сентября представители Федерации устроили вечеринку в баре отеля Hyatt. По ходу вечера между несколькими представителями региональных федераций вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Часть окружающих пыталась разнять конфликтующие стороны. В инцидент вмешались бойцы Росгвардии , которые сумели разнять наиболее активных участников потасовки и сопроводить их в номера.

Чемпионат мира по боксу проходил с 7 по 21 сентября 2019 года в Екатеринбурге.